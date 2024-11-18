سياسة
3 دقيقة قراءة
"القسام" تقنص 5 جنود في يوم وتستهدف قوة راجلة من 12 جندياً في بيت لاهيا
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قنص 5 جنود إسرائيليين وسط مدينة بيت لاهيا شمال غزة، فيما أظهرت معطيات جيش الاحتلال إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
"القسام" تقنص 5 جنود في يوم وتستهدف قوة راجلة من 12 جندياً في بيت لاهيا
"القسام" تعلن قنص 5 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة خلال يوم / صورة: AA
18 نوفمبر 2024

وأوضحت "القسام" في بيانات عبر منصة تليغرام أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع".

كما أعلنت استهداف "دبابة صهيونية" من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

في السياق نفسه، أظهرت معطيات جيش الاحتلال، الاثنين، إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق موقع الجيش، بلغ عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب 5 آلاف و370 ارتفاعاً من 5 آلاف و365 الأحد، ما يعني أن 5 عسكريين أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفيد المعطيات بأن بين الجرحى ألفين و440 عسكرياً أُصيبوا في المعارك البرية بغزة، منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً من ألفين و435 الأحد، ما يعني أن العسكريين الخمسة أصيبوا في غزة.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل عسكريين اثنين في صفوفه، أحدهما قائد سرية، خلال معارك في شمال قطاع غزة. وبلغ عدد العسكريين القتلى 798، بينهم 376 في المعارك البرية بغزة.

ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية في قطاع غزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظاً على معنويات الإسرائيليين.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال على غزة منذ 409 أيام عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبعد اشتباكات مع فصائل بلبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن حرب الإبادة على غزة، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

​ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us