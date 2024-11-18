سياسة
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الأردن.. انتخاب أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب
فاز النائب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصواته، وتقدمه على منافسه الوحيد.
الأردن.. انتخاب أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب
النائب الأردني أحمد الصفدي يفوز برئاسة مجلس النواب / صورة: AA
18 نوفمبر 2024

وحاز الصفدي على 98 صوتاً من أصل 138 صوتاً من أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، متقدماً على صالح العرموطي، الذي حصل على 37 صوتاً.

وبلغ عدد الحاضرين من النواب 137، في حين غاب نائب واحد عن عملية الانتخاب، وألغيت ورقتان.

وحسب النظام الداخلي للمجلس يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، ويعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للمنصب أكثر من اثنين.

ويأتي الصفدي أول رئيس لمجلس النواب الـ20 الذي انتُخب في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وقد شغل المنصب ذاته لدورتين متتاليتين في المجلس السابق.

ويتشكل البرلمان الأردني من مجلسين هما: الأعيان (معين من قبل الملك)، والنواب (منتخب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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