ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن "نصف المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في قطاع غزة ليسوا على قيد الحياة"، وأضاف أنه "وفقاً للتقديرات فإن 50 مختطفاً ما زالوا على قيد الحياة، و50 ليسوا على قيد الحياة".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لا يوجد اقتراح ملموس على الطاولة لتبادل الأسرى" وأنه "طرحت أفكار مختلفة في الأيام الأخيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وادعى أن "الشيء الوحيد الذي تريده (حركة) حماس هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب (الإبادة)، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة حتى تبقى في السلطة، وأنا لست مستعداً لذلك بأي شكل من الأشكال".

وبعد عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تخليص الأسرى في القطاع، قال نتنياهو: "أعطيت تعليمات بمنح 5 ملايين شيكل (1.3 مليون دولار) لمن يأتي بمعلومات عن المختطفين"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الاثنين، تظاهر أهالي أسرى إسرائيليون في غزة، قبالة منزل نتنياهو في القدس الغربية، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع فصائل المقاومة في القطاع.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة إلى طريق مسدود جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الإبادة بالقطاع وعدم الانسحاب منه، وهو ما ترفضه الحركة التي وافقت على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار ماضي.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، فيما تقدر وجود 101 من الأسرى الإسرائيليين بغزة يعتقد أن نصفهم أموات، فيما أعنت "حماس" مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.