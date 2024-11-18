سياسة
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أردوغان يشارك بجلسة "مكافحة الجوع والفقر" ضمن أعمال قمة العشرين
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، في جلسة حول مكافحة الجوع والفقر، في إطار قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
أردوغان يشارك بجلسة "مكافحة الجوع والفقر" ضمن أعمال قمة العشرين
الرئيس التركي يشارك بجلسة حول مكافحة الجوع والفقر ضمن أعمال قمة العشرين / صورة: AA
18 نوفمبر 2024

وعُقدت أولى جلسات قمة العشرين في متحف "الفن الحديث" بالمدينة البرازيلية، تحت عنوان: "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وعقب كلمة افتتاحية للجلسة ألقاها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استمرت أعمال الجلسة بشكل مغلق بعيداً عن وسائل الإعلام.

وعلى هامش مشاركته في الجلسة المذكورة، تبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث لبعض الوقت، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي كان جالساً في المقعد المجاور له.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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