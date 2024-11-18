سياسة
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الفقر والمناخ يتصدران كلمة رئيس البرازيل في قمة العشرين
طالب الرئيس البرازيلي لولا دا سليفا، اليوم الاثنين، بضرورة توحيد الجهود لمحاربة الفقر حول العالم، وتعزيز الخطوات العابرة للحدود لمحاربة تغير المناخ.
الفقر والمناخ يتصدران كلمة رئيس البرازيل في قمة العشرين
الفقر والمناخ يتصدران كلمة رئيس البرازيل في قمة العشرين / صورة: Reuters
18 نوفمبر 2024

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للرئيس البرازيلي، إيذاناً بانطلاق أعمال النسخة 19 للدول العشرين الأكبر اقتصاداً "مجموعة العشرين" في مدينة ريو دي جانيرو، والتي تستمر حتى الثلاثاء.

وقال دا سيلفا إن افتتاح النسخة الحالية من القمة، يبدأ بتدشين تحالف عالمي لمحاربة الفقر والجوع في عديد الدول، مشيراً إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن تغير المناخ بدا واضحاً في جميع أنحاء العالم على شكل كوارث طبيعية، داعياً إلى مزيد من الشجاعة على مستوى الحكومات لاتخاذ قرارات عملية.

وزاد: "نشاهد يومياً كيف تحول تغير المناخ إلى أنماط متطرفة من الأحوال الجوية صيفاً وشتاء.. أظن أننا مطالبون بالتحريك والمزيد من الشجاعة لتحقيق أهداف المناخ".

ووفق جدول الأعمال المنشور على موقع القمة، تستحوذ موضوعات تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والتجارية على أعمال القمة، على وقع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحضر الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ أعمال القمة، والتي سبقها لقاء آخر جمعهما في العاصمة البيروفية ليما، نهاية الأسبوع الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي اجتماع قادة مجموعة العشرين، بعد أيام من تعثر جهود قادتها بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول تمويل تغيرات المناخ في قمة "كوب 29" التي تعقد في أذربيجان، للفترة بين 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق بيانات قمة مجموعة العشرين، يستحوذ الأعضاء على 85% من الناتج العالمي الإجمالي أو أكثر من 87 تريليون دولار، و75% من التجارة العالمية، و 56% من عدد سكان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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