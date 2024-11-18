و"ميكتا" مجموعة دول تضم تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، تأسست عام 2013 كشراكة بين دول أعضاء في مجموعة العشرين بهدف سدّ الفجوات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وانطلقت اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أعمال قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس أردوغان، الذي وصل مساء الأحد، بجانب قادة غالبية الدول الأعضاء ورؤساء حكومات ومؤسسات أممية.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، كما يرافقه كبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مدينة ريو دي جانيرو، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين. وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فقد "بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي".

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء بمجموعة العشرين هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​