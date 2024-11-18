وأعلن جيش الاحتلال رصد نحو 100 صاروخ أُطلق من لبنان نحو شمالي إسرائيل، وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن امرأة قُتلت يوم الاثنين "بعد سقوط صاروخ في مدينة شفاعمرو شمالي إسرائيل".

وأشار متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء) إلى أنه جرى إخلاء 10 جرحى من المبنى الذي طالته الضربة.

وفي بيان آخر قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أطلق من لبنان تجاه تل أبيب الكبرى، وزعم أن الانفجار نجم عن شظايا اعتراضات صاروخية.

وشككت الشرطة الإسرائيلية برواية الجيش، حسب يديعوت أحرونوت، وقالت إنه فشل بإسقاط صاروخ ثقيل أصاب رمات غان بمنطقة تل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية بسقوط 5 جرحى إسرائيليين، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة تل أبيب الكبرى.

بدورها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة رمان غان بمنطقة تل أبيب وسط إسرائيل، واندلاع حريق بالمنطقة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.