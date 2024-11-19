سياسة
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لبنان يعتزم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها جيشه
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان الاثنين، اعتزام بيروت تقديم شكوى ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي لاستهداف الأخيرة المتكرر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.
لبنان يعتزم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها جيشه
لبنان يعتزم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستهداف الأخيرة الجيش اللبناني بالجنوب / صورة: AA
19 نوفمبر 2024

وقالت الوزارة إنها "أوعزت إلى بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني".

وأوضحت أن آخر الاستهدافات كان "مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حال حرجة إثر استهداف مركز للجيش في بلدة الماري بقضاء حاصبيا جنوبي لبنان".

ووفق الخارجية، يرتفع بذلك قتلى الجيش اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي إلى 36 عنصراً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وذكرت أن "استهداف الجيش يقوض الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ القرار 1701".

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

وشددت الوزارة على أن "ضمان سلامة الجيش ودعمه لأداء مهامه كاملة هو ضرورة ملحة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقارّ استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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