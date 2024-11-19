سياسة
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قمة مجموعة العشرين تدعو في بيانها الختامي إلى وقف إطلاق النار بغزة ولبنان
أكّدت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك مساء الاثنين، في ختام القمة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أنها "متحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في قطاع غزة ولبنان.
قمة مجموعة العشرين تدعو في بيانها الختامي إلى وقف إطلاق النار بغزة ولبنان
قمة مجموعة العشرين تدعو في بيانها الختامي إلى وقف إطلاق النار بغزة ولبنان / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2024

وقال قادة الدول في بيانهم: "نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف القادة في بيانهم الختامي: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، ونؤكد الحاجة الملحة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين".

وتابعوا: "نسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب" في قطاع غزة و"نكرر التزامنا الثابت رؤية حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنباً إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأسفرت حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال على غزة منذ أكثر من 13 شهراً عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبعد اشتباكات مع فصائل بلبنان أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن حرب الإبادة على غزة، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

​ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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