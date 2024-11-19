سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا تستذكر ألف يوم من الحرب وماكرون يدعم استهداف روسيا بصواريخ أمريكية
تحيي أوكرانيا مرور 1000 يوم على الحرب الروسية، وسط استمرار الضربات الجوية على العاصمة كييف وعديد من المدن الأخرى، فيما رحّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لضرب أهداف في عمق روسيا.
أوكرانيا تستذكر ألف يوم من الحرب وماكرون يدعم استهداف روسيا بصواريخ أمريكية
جانب من مراسم جنازة جندي أوكراني قُتل في قتال ضد القوات الروسية في لفيف. / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2024

وتكريماً للقتلى، تحتلّ مجموعة من الأعلام الأوكرانية الصغيرة زاوية من ساحة الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف، التي كانت في السابق القلب النابض للاحتجاجات الشعبية المؤيدة لأوروبا التي أطاحت بالرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو آنذاك في عام 2014.

وفي تحوّل لافت، سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام صواريخ طويلة المدى لاستهداف مواقع داخل العمق الروسي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تغيّر السياسة الأمريكية في حال عودة دونالد ترمب، الذي تعهّد بإنهاء الحرب دون تقديم تفاصيل.

ولقي هذا القرار ترحيباً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار، أمس الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى تصعيد موسكو، بما في ذلك إدخال قوات كورية شمالية إلى الصراع.

وقال ماكرون إنّ هذا التغيير في موقف واشنطن "مناسب تماماً، وأنا أعي أنه نتج أيضاً عن تغيير عميق في هذا النزاع لا يستهان به، هو انخراط القوات الكورية الشمالية إلى جانب روسيا على الأراضي الأوروبية".

وفي ظل تصاعد القتال تعمل روسيا وأوكرانيا على تعزيز مواقعهما الميدانية قُبيل حلول فصل الشتاء، فيما تحاول موسكو توسيع عملياتها عبر تعزيز قواتها بمقاتلين من كوريا الشمالية وطائرات مسيّرة إيرانية.

من جانبها تأمل أوكرانيا في إنهاء الحرب بحلول عام 2025 من خلال الوسائل الدبلوماسية، لكنها ترفض أي وقف إطلاق نار دون ضمانات أمنية.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات بين القادة الدوليين، بما في ذلك حديث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ عامين. ومع ذلك رفض زيلينسكي تكرار سيناريو محادثات مينسك السابقة، مؤكداً ضرورة تحقيق سلام شامل وحقيقي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة شن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us