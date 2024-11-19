وقال ضابط في جهاز الاستخبارات لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثمانية جنود وتسعة مهاجمين قتلوا وأصيب سبعة آخرون" في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وأوضح الضابط أنّ الهجوم نفّذه، مساء أمس الاثنين، مسلّحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان، وأضاف أنّ "تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمرّ ساعات عدّة".

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلة في بيان إنّها شنّت الهجوم ردّاً على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

وقال ضابط كبير في الشرطة الباكستانية إنّه في هجوم منفصل "جرى اختطاف سبعة شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وأوضح الضابط أنّ "مسلّحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو" في إقليم خيبر بختونخوا أيضاً "واستولوا على أسلحة الشرطة".

ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وشهدت باكستان 785 هجوماً إرهابياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ما أسفر عن مقتل 951 شخصاً وإصابة 966 آخرين، مما يعكس مستوى مرتفعاً باستمرار من العنف في جميع أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، وهو مركز أبحاث مقره إسلام آباد.