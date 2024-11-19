جاء ذلك في كلمته أمس الاثنين في الملتقى التركي-العراقي حول التجارة والمقاولات في العاصمة بغداد، على هامش زيارة للعراق تستمر ليومين، على رأس وفد يضم ممثلين عن مجلس المصدّرين واتحاد المقاولين وشركات تركية.

وذكر بولاط أن العلاقات بين تركيا والعراق هي علاقات عميقة الجذور، وقال: "العراق هو ثالث أكبر شريك تجاري لنا بحجم تجارة يبلغ نحو 20 مليار دولار".

وأضاف الوزير التركي: "سنعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية-العراقية (JETCO) في تركيا خلال أسبوعين".

وأكد عمر بولاط حرص بلاده على أن تكون العلاقات التجارية مع العراق على أساس الشراكة والربح المشترك، موضحاً أنهم يدعمون العراق في مفاوضات عضويته مع منظمة التجارة العالمية.

وشدد الوزير التركي على أن المقاولين الأتراك أنتجوا نماذج بناء ومشاريع ناجحة في البنية التحتية والنقل والطاقة وقنوات الري وبناء المستشفيات في العراق.

وأفاد بأن مئات الشركات التركية تستثمر ما يقرب من نصف مليار دولار في العراق، وتسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في حجم التجارة بين البلدين.

ولفت بولاط إلى أن مشروع "طريق التنمية" مشروع مهم جداً للاقتصاد العراقي، وأن تركيا جزء من هذا المشروع.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

يُذكر أن صادرات تركيا إلى العراق ارتفعت بنسبة 5.3% في أول 10 أشهر من العام الحالي، مسجلة 10.8 مليار دولار، فيما بلغت صادرات العراق إلى تركيا 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها، مسجلة تراجعاً بنسبة 41%، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في الفترة المذكورة.