جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، قال فيه إن بلاده على اتصال مع إسرائيل لكن لا يوجد تطور بشأن التحقيق حتى الآن، زاعماً أن واشنطن تواصل الضغط على تل أبيب من أجل الحصول على نتائج التحقيق.

وأضاف: "نريد استكمال التحقيق قبل التحدث عن هذه القضية، ولكنَّ هذا لا يعني أن الموعد النهائي مفتوح". ورداً على سؤال عن خبر أوردته صحيفة هآرتس العبرية حول تصاعد الضغوط الإسرائيلية على الناشطين الدوليين في الضفة الغربية المحتلة، ادّعى ميلر أن الولايات المتحدة تجمع معلومات بهذا الخصوص.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة أيغي في أثناء مشاركتها في فعالية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والتركية عائشة نور كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتطوعة في حركة التضامن الدولية التي تدعم الفلسطينيين بالأساليب السلمية والمدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.