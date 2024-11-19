ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الدفاع الروسية قوله: "شنّ الجيش الأوكراني في الساعة 03:25 الليلة الماضية هجوماً على منشأة في بريانسك بستة صواريخ باليستية وهي حسب البيانات المؤكدة صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع".

وأشار البيان الروسي إلى أن "أطقم منظومات "إس-400" وبانتسير للدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ وألحقت أضراراً بالسادس الذي سقط حطامه على منطقة فنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما أدى إلى نشوب حريق جرى إخماده على الفور، من دون وقوع ضحايا أو دمار".

والأحد الماضي، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تكشف هويتهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف عمق الأراضي الروسية.

وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن قرار واشنطن هذا يعني "موجة نوعية جديدة من التوتر وانتقال الأمور إلى وضع جديد من حيث تورط الولايات المتحدة في النزاع الأوكراني".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.