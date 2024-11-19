وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان، أمس الاثنين، أسفرت عن 28 شهيداً و107 جرحى"، دون أن توضح المحافظات التي سقط فيها القتلى.

ووفق البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، بلغ عدد القتلى من النساء والأطفال 902، والجرحى 3 آلاف و990، ومن الكوادر الصحية 214 قتيلاً و317 مصاباً، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فيما استهدفت إسرائيل منذ ذلك التاريخ، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 66 مستشفى و226 من الجمعيات الإسعافية، حسب الوزارة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.