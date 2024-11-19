جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا وليسوتو في أنقرة، بمشاركة جودت يلماز نائب الرئيس التركي.

وقال ماتيكاني إن الاجتماع فرصة لمناقشة تعزيز فرص التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن البلدين متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال وسائل مثل التجارة والاستثمار، مشيراً إلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بينهما عام 2016.

وذكر أن الاتفاقية المذكورة أرست الأساس لزيادة التعاون في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والتجارة والتنمية الرقمية.

وأكد أن تركيا تعتبر شريكاً مثالياً لبلاده نظراً إلى إمكانية نقل خبراتها في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه بلاده.

ومملكة ليسوتو بلد غير ساحلي محاط بدولة جنوب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.