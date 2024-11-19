سياسة
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مسيّرة بيرقدار TB3 التركية تقلع وتهبط بنجاح على حاملة الطائرات TCG Anadolu
حققت مسيّرة "بيرقدار TB3" التركية إنجازاً تاريخياً باعتبارها أول طائرة بدون طيار تقلع وتهبط بنجاح على حاملة الطائرات "TCG Anadolu" محلية الصنع.
مسيّرة بيرقدار TB3 التركية تقلع وتهبط بنجاح على حاملة الطائرات TCG Anadolu
المسيّرة التركية بيرقدار TB3. / صورة: AA
19 نوفمبر 2024

ونشر الحساب الرسمي لشركة "بيرقدار" التركية مشاهد على منصة إكس للمسيّرة "بيرقدار TB3" في أثناء إقلاعها وهبوطها على السفينة المقاتلة وحاملة الطائرات "TCG Anadolu".

وكتبت شركة "بيكار": "أصبحت بيرقدار TB3 أول مركبة جوية بدون طيار في التاريخ العالمي تقلع وتهبط على سفينة TCG Anadolu ذات المدرج القصير".

وفي يونيو/حزيران الماضي نجحت الطائرة المسيرة المسلحة "بيرقدار TB3" في تجاوز اختبار تحديد وأداء نظام الارتفاعات العالية، إذ وصلت خلاله إلى ارتفاع 36 ألفاً و310 أقدام وباستخدام محركها المحلي

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "بايكار" اجتياز "بيرقدار تي بي 3" بنجاح أول اختبار طيران لها.

جدير بالذكر أن حاملة الطائرات "TCG Anadolu" يبلغ طولها 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مُسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مُسيّرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقماً قوامه 1223 فرداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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