وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من قاعدة غالياو الجوية بمدينة ريو دي جانيرو، التي استضافت القمة، الاثنين والثلاثاء.

وكان في وداع أردوغان، السفير التركي لدى البرازيل خليل إبراهيم أقجة، ومسؤولو البروتوكول في وزارة الخارجية البرازيلية.

ورافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته السيدة أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما رافقه كبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعرب قادة مجموعة العشرين عن "قلقهم الشديد" إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية، ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من عام، ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي العنيف.

كما دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشاريع حيوية.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​