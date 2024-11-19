سياسة
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مشاركة حافلة.. الرئيس التركي يغادر البرازيل بعد ختام قمة مجموعة العشرين
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين".
مشاركة حافلة.. الرئيس التركي يغادر البرازيل بعد ختام قمة مجموعة العشرين
ختام قمة مجموعة العشرين في البرازيل. / صورة: @iletisim
19 نوفمبر 2024

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من قاعدة غالياو الجوية بمدينة ريو دي جانيرو، التي استضافت القمة، الاثنين والثلاثاء.

وكان في وداع أردوغان، السفير التركي لدى البرازيل خليل إبراهيم أقجة، ومسؤولو البروتوكول في وزارة الخارجية البرازيلية.

ورافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته السيدة أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما رافقه كبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعرب قادة مجموعة العشرين عن "قلقهم الشديد" إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية، ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من عام، ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي العنيف.

كما دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشاريع حيوية.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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