سياسة
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جيش الاحتلال يعلن اعتراض 6 مسيّرات من لبنان والشرق منذ صباح الثلاثاء
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، اعتراض 6 طائرات مُسيّرة منذ صباح اليوم، بعد إطلاقها من لبنان وجهة الشرق، ما يشير إلى العراق على الأغلب.
جيش الاحتلال يعلن اعتراض 6 مسيّرات من لبنان والشرق منذ صباح الثلاثاء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض سلاح جوه 6 مسيّرات من لبنان والشرق منذ صباح الثلاثاء / صورة: AFP
19 نوفمبر 2024

وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس: "اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً (مُسيّرة) أطلق على البلاد من جهة الشرق (العراق) قبل عبوره إلى داخل البلاد"، مضيفاً: "اعترض سلاح الجو اعتباراً من صباح اليوم (الثلاثاء) خمس طائرات مُسيّرة انطلقت إلى البلاد من لبنان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أن مُسيّرة قادمة من لبنان سقطت في منطقة الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وقال في بيان وقتها: "متابعةً للإنذارات التي فُعّلت في منطقة الجليل الأعلى بشأن تسلل طائرة معادية، سقطت مُسيّرة دخلت البلاد قادمة من لبنان في منطقة الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".

ولم يحدد جيش الاحتلال ولا وسائل الإعلام العبرية الموقع الدقيق لسقوط المُسيّرة في الجليل الأعلى.​​​​​​​

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان أبرزها حزب الله، بدأت غداة شنّ إسرائيل إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 148 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و516 قتيلاً و14 ألفاً و929 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقارّ استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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