وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والأمن الداخلي في بيان مشترك، إن قوة من وحدة المستعربين "دخلت إلى بلدة قباطية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا من المبنى الذي كان يختبئ فيه الشخص المطلوب".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الشهداء الثلاثة هم رائد حنايشة ( 24 عاماً) وأنور سباعنة (25 عاماً) وسليمان طزازعة (32 عاماً).

وقال محافظ المدينة كمال أبو الرب: "أُبلغنا رسمياً من الارتباط العسكري عن ثلاثة شهداء، وهم محتجزون الآن لدى الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن الجيش حاصر الشبان الثلاثة في بيت من الصفيح في بلدة قباطية، ووقعت اشتباكات مسلحة.

وتابع بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي "منعت الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين، وفي الوقت ذاته كانت جرافات الاحتلال تجرف الطرقات في مدينة جنين ومخيمها".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابّاً رابعاً أصيب بطلق ناري في الخاصرة خلال العملية، ونُقِل إلى المستشفى للعلاج. ولم يكن المصاب من ضمن المحاصرين، حسب محافظ المدينة الذي قال إن "قوات الاحتلال أطلقت النار في جميع الاتجاهات والشاب المصاب كان من ضمن المارة".

وأعلن الهلال الأحمر لاحقاً أن طواقمه تعاملت مع تسعة جرحى منذ بداية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، بينها 5 إصابات بالرصاص الحي وأربع بشظايا الرصاص الحي وقنابل أطلقت من طائرة مسيرة.

وبموازاة حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسّع الجيش عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.