وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتّخذ هذه الخطوة "السخيفة بإصراره على القيام بذلك مرة أخرى (مع غونزاليس أوروتيا) بـ'نسخة ثانية من غوايدو' مدعوماً من فاشيين وإرهابيين خاضعين للسياسة الأمريكية".

وأتى ردّ الفعل الفنزويلي بعد أن أعلن بلينكن أنّ الولايات المتّحدة تعترف بزعيم المعارضة "رئيساً منتخباً" لفنزويلا.

وكتب بلينكن على منصة إكس: "لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو/تموز وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب".

وفي 28 يوليو/تموز الماضي شهدت فنزويلا انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بولاية جديدة، بحصوله على 51.20% من الأصوات.

من جهتها رفضت المعارضة نتائج الانتخابات، وادعت أن بيانات مجلس الانتخابات الوطني ليست صحيحة وأن النتائج حصل فيها تزوير، فيما لم تعترف واشنطن بفوز مادورو.

وسبق للولايات المتحدة أن زعمت أن أوروتيا حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، لكن من دون أن يصل بها الأمر إلى اعتباره "الرئيس المنتخب".