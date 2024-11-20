وأفادت مصادر أمنية بأن الإرهابي جليك العضو بتنظيم"MKP"، يُعد متورطاً أيضاً في بعض أنشطة وفعاليات تنظيم "PKK" الإرهابي في المنطقة.

وجرى إحضار الإرهابي جليك، المطلوب ضمن القائمة الرمادية للإرهابيين التي أعدتها السلطات التركية، إلى البلاد من إحدى دول الشرق الأوسط وتسليمه لقوات الأمن، في عملية أمنية نجحت في تنفيذها الاستخبارات التركية.

وشارك الإرهابي، الذي أُلقي القبض عليه، في نشاط الهيكل غير القانوني لتنظيم "MKP" بين عامي 2011 و2016، كما تورط في بعض العمليات الإرهابية في إسطنبول خلال الفترة نفسها.

وبعد مزاولة أنشطته غير القانونية في تركيا، انتقل المدعو جليك إلى شمال العراق عام 2016، وتلقى تدريبات على الاغتيالات في معسكرات تنظيم "PKK" الإرهابي، كما تورط مع التنظيم الإرهابي منذ عام 2018 في أنشطة مسلحة شمال سوريا.