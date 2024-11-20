وأشار أردوغان، في تصريحات صحفية على متن الطائرة خلال عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل، إلى أن تركيا "من الدول التي تسهم بشكل كبير في المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، وهذا يعكس حساسيتها تجاه قضايا التعاون الدولي وتحمل المسؤوليات".

وأضاف الرئيس التركي: "نؤمن بأن تحقيق عالم أكثر عدلاً هو هدف يمكن بلوغه، ومع ذلك يواجه النظام العالمي تحديات جوهرية، منها ضعف الحوكمة والتعاون الدولي، مما يعقّد الطريق نحو هذه الرؤية"، وشدد قائلاً: "رغم ذلك، سنواصل جهودنا لتحقيق هذا الهدف، مؤكدين أهمية أن العالم أكبر من مجرد خمسة".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نواجه صعوبات، لكننا متمسكون بمواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف. نحن نؤمن بأن العالم أكبر من مجرد خمس دول".

وحول قضايا الجوع والفقر التي نوقشت خلال قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، قال أردوغان: "ملتزمون فعل ما يمليه علينا واجبنا تجاه الإنسانية"، مضيفاً أن احتلال تركيا المرتبة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية قياساً إلى الدخل القومي "يُعد إنجازاً دولياً بارزاً يبعث على الفخر، ويعكس هذا الإنجاز اهتمام تركيا بالقيم الإنسانية والتضامن العالمي".

تركيا والبرازيل

وفي ما يتعلق بلقائه مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال القمة، أعرب أردوغان عن أن العلاقة بين البلدين تشهد تقارباً في مختلف المجالات. وقال: "تجمعنا علاقة صداقة متينة مع الرئيس لولا، ونتفق في عديد من القضايا الدولية، خصوصاً في مواقفنا تجاه الممارسات الإسرائيلية ضد غزة".

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تواصل جهودها في الأمم المتحدة لدعم فرض حظر أسلحة على إسرائيل.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين تركيا والبرازيل في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، مع تأكيد إمكانية إقامة شراكات تحقق المنفعة المشتركة للطرفين.

الولايات المتحدة

وفي ما يخص التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أكد أردوغان أن تركيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن تركيا ستأخذ بعين الاعتبار الشخصيات المعينة في الإدارة الجديدة وتحليل مواقفهم السياسية.

وأوضح أن السياسة الفعلية للإدارة الأمريكية ستتضح بعد توليها المسؤولية.

مكافحة الإرهاب

كما أشار أردوغان إلى أن تركيا مصمِّمة على القضاء نهائياً على تهديد الإرهاب، مؤكداً أنه لن يجري التسامح مع أي كيان يهدد الأمن القومي التركي.

وأضاف الرئيس التركي أن شمال سوريا تحت سيطرة تنظيمات إرهابية مثل PKK/PYD/YPG التي تحظى بدعم أمريكي، "وهو أمر غير مقبول".

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا اتخذت خطوات مهمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وتوفير بيئة آمنة في البلاد، مؤكداً أن السلطات التركية لن تتهاون مع هذه التنظيمات ولن تسمح لها بالتسلل إلى مؤسسات الدولة.

الحرب الروسية-الأوكرانية

وبشأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لضرب العمق الروسي، قال أردوغان إن هذا القرار قد يُعد خطوة نحو تأجيج النزاع.

وحذر الرئيس التركي من أن ذلك قد يزيد من احتمالية الرد الروسي القاسي، خصوصاً في ظل موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقيدة تسمح بالرد النووي على الهجمات الباليستية.

ودعا أردوغان الطرفين، روسيا وأوكرانيا، إلى ضبط النفس والتركيز على جهود السلام، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى تهدئة لا إلى مزيد من التصعيد.

وشارك الرئيس التركي في أعمال النسخة التاسعة عشرة لقمة "مجموعة العشرين" التي انطلقت، الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو، واستمرت حتى أمس الثلاثاء.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.