سياسة
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"بيتكوين" تبلغ ذروة جديدة وتتخطى 94 ألف دولار
سجل الدولار الأمريكي انخفاضاً قياسياً في المعاملات المبكرة، صباح اليوم الأربعاء، فيما ارتفعت قيمة العملة الرقمية "بتكوين" إلى أكثر من 94 ألف دولار، مستفيدةً بفوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية.
"بيتكوين" تبلغ ذروة جديدة وتتخطى 94 ألف دولار
سعر "بتكوين" يرتفع إلى مستويات قياسية (المصدر: Cryptonews) / Others
20 نوفمبر 2024

وتجاوز سعر عملة "بتكوين" حاجز 94 ألف دولار، مدعومة بتوقعات بيئة تنظيمية "أكثر ودية" للعملات المشفرة. إذ إن ترمب يعد الرئيس الأكثر ودِّية مع صناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها الين واليورو، إلى مستوى منخفض بلغ 106.07 نقطة للمرة الأولى منذ الأربعاء الماضي، وبلغ 106.18 في الساعة 02:47 ت.غ.

وكان المؤشر قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الخميس الماضي، مدعوماً بتوقعات إنفاق مالي كبير وزيادة في الرسوم الجمركية وتشديد قوانين الهجرة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون اختيار ترمب مرشحه لوزارة الخزانة، بعد الإعلان عن عدة تعيينات أخرى مهمة، بما في ذلك اختيار هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة.

وكتب محللو D.B.S في مذكرة للعملاء: "تواجه التداولات المراهنة على سياسات ترمب التي عززت قيمة الدولار تحديات ناجمة عن ترشيحات ترمب الخلافية للمناصب الوزارية والتصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف المحللون أنه بالنسبة إلى الدولار على المدى الأطول "ينبغي إعطاء مزيد من الأهمية للبيانات الاقتصادية القوية والاحتمال المتزايد أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025".

ويواصل المتداولون تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ووفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة C.M.A، تبلغ الاحتمالات الآن 57.3% انخفاضاً من 58.7% في اليوم السابق. وقبل شهر، كانت الاحتمالات عند 76.8%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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