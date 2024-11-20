سياسة
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معهد فرنسي يلغي محاضرة حول الأوضاع بغزة لنائبة برلمانية من أصول فلسطينية
ألغى معهد الدراسات السياسية في باريس، محاضرة كانت ستلقيها النائبة بالبرلمان الأوروبي فلسطينية الأصل، ريما حسّان، حول الأوضاع بقطاع غزة.
معهد فرنسي يلغي محاضرة حول الأوضاع بغزة لنائبة برلمانية من أصول فلسطينية
فرنسا.. إلغاء محاضرة حول الأوضاع بغزة لنائبة برلمانية من أصول فلسطينية/ صورة: Reuters Archive
20 نوفمبر 2024

وقالت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في منشور على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، إن معهد الدراسات السياسية "سيانس بو" ألغى محاضرتها التي كان من المقرر أن تلقيها الجمعة القادمة.

وأوضحت حسان أن سبب الإلغاء الذي قدمته إدارة المعهد هو "تهديد النظام العام"، وأعربت عن رفضها لهذا الإجراء الذي وصفته بأنه محاولة "لإسكات الأصوات التي تدين الإبادة الجماعية في غزة".

ومنذ بدء الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألغت السلطات الفرنسية مؤتمرات عدة للنائبة نفسها في جامعات تناولت الأوضاع في القطاع.

كما استدعت الشرطة الفرنسية حسّان في وقت سابق، للتحقيق بتهمة ترويج "دعاية إرهابية" بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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