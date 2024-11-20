وأفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينياً وإصابة عدد آخر، الأربعاء، بغارات إسرائيلية على منزلين بمدينتي غزة وبيت لاهيا شمال القطاع، وتجمع لمواطنين بمدينة رفح جنوب القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وفي مدينة غزة، وصلت جثامين 3 فلسطينيين، بينهم رجل من الدفاع المدني، بالإضافة إلى عدد من الإصابات لمستشفى "المعمداني" إثر قصف استهدف شقة سكنية بحي الصبرة جنوب غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "خالد بن الوليد" في مخيم النصيرات وسط القطاع، حسب مصادر طبية.

فيما أكد مسعفون فلسطينيون استشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على خيام نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدفهم بمدينة رفح ومخيم جباليا جنوب وشمال قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان "إن الشهداء الثلاثة استهدفهم قصف إسرائيلي قرب مدرسة العقاد بمنطقة خربة العدس شمالي محافظة رفح (جنوب)". كما أصيب 3 بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط "مستشفى العودة" بمخيم جباليا (شمال)، حسب بيان صادر عن المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، أن مواطناً استشهد في قصف مدفعي للاحتلال على جباليا النزلة شمالاً. وأشارت إلى تسجيل إصابات بشظايا، جراء إلقاء مسيّرة تابعة للاحتلال قنبلة صوب مواطنين قرب مدخل النصيرات. فيما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي على حي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

مستشفى كمال عدوان ما زال تحت الحصار

في السياق نفسه، أكدت مصادر طبية أن مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما زال تحت حصار مشدد، ولا يُسمح بإدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، وإسعاف، وأي خدمات يتطلبها المستشفى.

وأوضحت المصادر أنه يوجد 85 طفلاً وامرأة مصابون في المستشفى، ويتلقون الحد الأدنى من الخدمة الصحية، نتيجة شح الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أنه توجد 6 حالات حرجة جداً في العناية المكثفة.

ولفتت كذلك إلى وجود ارتفاع في حالات الإصابة بسوء التغذية، إذ تمكن يوم أمس 17 طفلاً من الوصول إلى قسم الطوارئ تظهر عليهم علامات سوء التغذية، كما توفي رجل مسن بسبب الجفاف الحاد.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد أي حراك أو وعود دولية بفتح ممر إنساني لإدخال المستلزمات الطبية والوفود الطبية الجراحية وطعام وحليب للأطفال، والحليب العلاجي حتى تتمكن الطواقم الطبية من علاج حالات سوء التغذية.

وعن الوضع الكارثي في المستشفى، أفادت المصادر بأنه تلقى أمس الثلاثاء، نداء استغاثة من عائلة الكحلوت بعد استهداف منزلها، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذهم، ومن نجا منهم جاء بنفسه إلى المستشفى، ومن لم يتمكن أصبح في عداد الشهداء.

وكان عدد من المواطنين قد أصيبوا الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مبيتاً للأطفال في الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان.

وتواصل قوات الاحتلال قصف المستشفى بشكل عنيف الذي طال كل مرافقه، ما أسفر عن إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى.

وبدعم أمريكي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.