سياسة
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رغم تأييد 14 عضواً.. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية سلطة النقض (فيتو) مجدداً، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
رغم تأييد 14 عضواً.. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة
الولايات المتحدة تستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. / صورة: AA
20 نوفمبر 2024

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة دائمة العضوية بالمجلس سلطة النقض (فيتو).

وكان مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع قطاعَ غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصاً النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

وشدد على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما زالت العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها،

وبدعم أمريكي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية إبادة ممنهجة في غزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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