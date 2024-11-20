سياسة
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بعد رشقها الصواريخ.. واشنطن تسمح لأوكرانيا باستخدام ألغامها ضد روسيا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه سيجري السماح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد أمريكية الصنع للمساعدة في إبطاء تقدم روسيا في ميدان المعركة.
بعد رشقها الصواريخ.. واشنطن تسمح لأوكرانيا باستخدام ألغامها ضد روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يعلن السماح لأوكرانيا باستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد ضد روسيا / صورة: AA
20 نوفمبر 2024

وقال أوستن، في تصريح للصحفيين في لاوس التي يزورها لحضور الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إن التغيير في سياسة واشنطن المتعلقة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد تجاه أوكرانيا جاء في أعقاب التكتيكات الروسية المتغيرة.

وتابع: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زودتها بها الولايات المتحدة للمساعدة على إبطاء التقدم الروسي في ساحة المعركة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن القوات البرية الروسية رائدة في ميدان المعركة، معتبراً أن "أوكرانيا تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعدها في إبطاء التقدم الروسي".

وتعليقاً على انتقادات منظمات حقوقية بخصوص الألغام الأرضية المضادة للأفراد باعتبارها تشكل تهديداً مستمراً للمدنيين، قال أوستن: "إن الألغام الأرضية التي نفكر في تقديمها لأوكرانيا ستكون ألغاماً غير دائمة. يمكننا التحكم بها عندما تنشط ذاتياً، وعندما تنفجر ذاتياً"، زاعماً أن استخدام الألغام أصبح أكثر أماناً بهذه الطريقة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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