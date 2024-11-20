سياسة
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فلسطين: الفيتو الأمريكي ضد وقف النار بغزة يشجع الاحتلال على استمرار جرائمه
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت "استخدام الفيتو تشجيعاً للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه".
فلسطين: الفيتو الأمريكي ضد وقف النار بغزة يشجع الاحتلال على استمرار جرائمه
الولايات المتحدة تستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة / صورة: AA
20 نوفمبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن بيان للرئاسة أن "استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق".

كما أكدت أن استخدام "الفيتو" تشجيع لإسرائيل على تحدي "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة".

وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل".

وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".

والأربعاء، حصل مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، حق (الفيتو).

وتضمن المشروع "المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه "أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه".

ودعا جميع الأطراف إلى "الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصاً النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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