سياسة
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أنقرة تُدين استهداف الحوثيين سفينة شحن مملوكة لشركة تركية وترفع علم بنما
أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء الأربعاء، استهداف الحوثيين بالصواريخ سفينة شحن ترفع علم بنما ومملوكة لشركة تركية.
أنقرة تُدين استهداف الحوثيين سفينة شحن مملوكة لشركة تركية وترفع علم بنما
أنقرة تُدين استهداف الحوثيين سفينة شحن مملوكة لشركة تركية وترفع علم بنما / صورة: TRT Arabi
20 نوفمبر 2024

وقالت الوزارة في البيان: "نُدين الهجمات الصاروخية التي شنّها الحوثيون على سفينة الشحن التي تحمل علم بنما والمملوكة لشركة تركية في أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن".

وأضافت: "تُتّخَذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حادث مماثل".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تستهدف جماعة الحوثي سفناً في البحر الأحمر تعبيراً عن التضامن مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية خلّفَت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وردّاً على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للجماعة" باليمن.

مصدر:TRT عربي
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