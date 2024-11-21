سياسة
4 دقيقة قراءة
أحدهما سنّه 70 عاماً.. جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من عسكرييه بجنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين أحدهما برتبة عقيد، في إحدى المعارك بجنوب لبنان. وقال الجيش إن أحد القتيلين هو الرائد احتياط الباحث الجغرافي زئيف حنوك إيرليخ البالغ 70 عاماً.
أحدهما سنّه 70 عاماً.. جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من عسكرييه بجنوب لبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عسكرييه في جنوب لبنان أحدهما باحث جغرافيا يبلغ 70 عاماً / صورة: إعلام عبري
21 نوفمبر 2024

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أصيب في المعركة أيضاً رئيس أركان لواء غولاني العقيد يوآف ياروم، بجروح متوسطة، كما قالت الصحيفة إن الجيش قرر فتح تحقيق في دخول الرائد إيرليخ، الذي يعمل باحثاً جغرافياً، إلى لبنان مع القوات المقاتلة.

وأضافت: "يعتبر إرليخ، شخصية بارزة في دراسة أرض إسرائيل، وأحد مؤسسي المدرسة الميدانية في عوفرا (مستوطنة وسط الضفة الغربية كان يسكنها إيرليخ)، ومحرر سلسلة كتب "السامرة وبنيامين"، و"أبحاث يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وأشارت إلى أن إيرليخ، رائد في قوات الاحتياط، تطوّع للخدمة حتى بعد سن السبعين، لكنه دخل لبنان كمواطن، وعلى الرغم من ذلك، تقرر في الجيش الاعتراف به "شهيداً عسكرياً" وإقامة مراسم عسكرية له، وفق المصدر ذاته.

ودارت المعركة نحو الساعة 15:00 (13ت.غ) في نقطة عميقة نسبياً من العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على بعد 5-6 كيلومترات من الحدود، في منطقة تطل على مدينة صور اللبنانية، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن الباحث القتيل، وهو مستوطن أيضاً، وصل إلى المنطقة برفقة رئيس أركان لواء غولاني، وكان مسلحاً بسلاح شخصي ويرتدي زياً عسكرياً، لكنه كان هناك كمواطن لا كجندي.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة: "بدأ الاثنان برفقة عدد من الجنود بمسح قلعة قديمة بالقرب من مسجد في نقطة عالية على التلال، دون أن يعرفا أن اثنين من المخربين (مقاتلي حزب الله) كانا مختبئين هناك خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضافت: "يبدو أن هدفهما كان اكتشاف منطقة ذات قيمة تاريخية في الحصن الواقع على الأراضي اللبنانية، لكن من الواضح بالفعل للجيش الإسرائيلي أن ظروف دخول المدني إلى النقطة كانت مخالفة للأوامر، وجرى تعريفها على أنها عملية خطيرة وغير لائقة".

وتابعت الصحيفة: "أطلق المخربان (المقاتلان) النار من مسافة قريبة، ما أدّى إلى مقتل إيرليخ والجندي الآخر. وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة، وأصيب العقيد ياروم بجروح متوسطة".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل 802 ضابط وجندي إسرائيلي، 377 منهم منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يدرج المسن إيرليخ ضمن حصيلة القتلى على موقعه الإلكتروني.

وأصيب 5 آلاف و383 عسكرياً إسرائيلياً، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظاً على معنويات الإسرائيليين.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان أبرزها حزب الله، بدأت غداة شنّ إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 148 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و516 قتيلاً و14 ألفاً و929 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقارّ استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us