سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الأولى.. سعر بيتكوين يرتفع ويقترب من 97 ألف دولار
تجاوز سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، في المعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس، حاجز الـ96 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مستفيدة بفوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية وتعهداته بتشريعات أكثر ودية للعملات المشفرة.
للمرة الأولى.. سعر بيتكوين يرتفع ويقترب من 97 ألف دولار
تعهد ترمب بإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين / صورة: Reuters
21 نوفمبر 2024

وتجاوز سعر بتكوين 96 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الآسيوية ولامس 96898 دولاراً.

ويعدّ ترمب الرئيس الأكثر ودِّية مع صناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهّد أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، ما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترمب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

والـ"بيتكوين" الذي كان الغرض منه في البداية "التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية" يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجلّ افتراضي غير قابل للتزوير، يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لـ"تبييض الأموال أو الاحتيال على الأفراد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us