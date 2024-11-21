وتجاوز سعر بتكوين 96 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الآسيوية ولامس 96898 دولاراً.

ويعدّ ترمب الرئيس الأكثر ودِّية مع صناعة العملات المشفرة، فقد تبنَّى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهّد أيضاً بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يُحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، ما يعزز فرصه في دفع أجندته.

وتشمل تعهدات ترمب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة.

والـ"بيتكوين" الذي كان الغرض منه في البداية "التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية" يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجلّ افتراضي غير قابل للتزوير، يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لـ"تبييض الأموال أو الاحتيال على الأفراد".