سياسة
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بعد استخدام "أتاكمز" الأمريكي.. أوكرانيا تهاجم روسيا بصواريخ بريطانية
شنت أوكرانيا، أمس الأربعاء، هجوماً على مواقع روسية باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، وذلك بعد يوم من إطلاقها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية لضرب أهداف في العمق الروسي.
بعد استخدام "أتاكمز" الأمريكي.. أوكرانيا تهاجم روسيا بصواريخ بريطانية
صاروخ "ستورم شادو" تحت جناح طائرة Su-24M (MR) الأوكرانية (المصدر: القوات الجوية الأوكرانية) / Others
21 نوفمبر 2024

ونشرت حسابات لمراسلين حربيين روسيين على تليغرام مقطع فيديو قالت إنه يعرض أصوات تحليق الصواريخ التي ضربت منطقة كورسك على الحدود مع شمال شرقي أوكرانيا.

وسُمع خلال المقطع 14 انفجاراً على الأقل، سبق معظمها صفير حاد لما بدا أنها صواريخ قادمة. وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره في منطقة سكنية، دخاناً أسود يتصاعد في المنطقة.

وقالت قناة "تو ميغرز" الموالية لروسيا على تليغرام، إن أوكرانيا أطلقت ما يصل إلى 12 صاروخاً من طراز "ستورم شادو" على منطقة كورسك، ونشرت صوراً لبقايا صواريخ تحمل بوضوح اسم "ستورم شادو".

كانت بريطانيا قد سمحت في وقت سابق، لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي يزيد مداها على 250 كيلومتراً، داخل الأراضي الأوكرانية.

وتضغط حكومة كييف باستمرار على الشركاء الغربيين للحصول على إذن باستخدام مثل هذه الأسلحة لضرب أهداف في عمق روسيا. وقد حصلت بالفعل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستخدام نظام "أتاكمز" هذا الأسبوع، وذلك قبل شهرين من مغادرته منصبه.

كانت روسيا قد حذرت الدول الغربية من أن سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وفرنسية الصنع لضرب العمق الروسي سيدفع موسكو إلى اعتبار تلك الدول مشاركة بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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