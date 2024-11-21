سياسة
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زيلينسكي يتمسك بسيادة أوكرانيا على القرم ويستبعد استعادتها بالقوة العسكرية
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع فوكس نيوز على متن قطار في أوكرانيا وأُذيعت أمس الأربعاء، أن استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمَّتها روسيا عام 2014، لا يمكن تحقيقها إلا بالطرق الدبلوماسية.
زيلينسكي يتمسك بسيادة أوكرانيا على القرم ويستبعد استعادتها بالقوة العسكرية
زيلينسكي: لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم إلا بالدبلوماسية - أرشيف / صورة: AFP
21 نوفمبر 2024

وأوضح زيلينسكي أن بلاده غير مستعدة لخسارة عدد كبير من الأرواح في محاولة عسكرية لاستعادة شبه الجزيرة، معتبراً أن الإمكانات العسكرية المتاحة حالياً غير كافية لتحقيق ذلك.

ورغم تأكيده على الحلول الدبلوماسية للقرم، شدد زيلينسكي على رفض التنازل عن أي أرض تحتلها روسيا. وصرح: "أوكرانيا لا يمكنها قانوناً الاعتراف بأي أرض محتلة على أنها روسية".

في السياق، قدم الرئيس الأوكراني رؤيته لصيغة سلام، تشمل انسحاب القوات الروسية بالكامل من الأراضي الأوكرانية، مع ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية طويلة الأمد وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب رفضته موسكو بشكل قاطع.

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، واشترطت لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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