ووفقاً لمصادر أمنية، فقد توصل جهاز الاستخبارات إلى أن تاغاي كان الحارس الشخصي لمن يسمون كبار المسؤولين التنفيذيين في التنظيم الإرهابي.

ويُتهم الإرهابي أيضاً بالتخطيط للعمليات ضد قوات الأمن التركية في غارا، ونقل المواد المستخدمة كافة في هذه العمليات من أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وبدأت متابعة الإرهابي تاغاي، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهم جرائم إرهابية، خطوة بخطوة. وبعد تحديد مكانه، جرى تحييده بتسديدة دقيقة.

وانضم تاغاي إلى تنظيم PKK/KCK الإرهابي في عام 2014. وتلقى تدريباً عسكرياً وآيديولوجياً في منطقة غارا شمالي العراق عامي 2015-2016.

وخدم في منطقة الزاب شمالي العراق بين عامي 2017-2019. وشارك خلال هذه الفترة في العديد من العمليات ضد القوات التركية.

كما عمل أيضاً ضمن تنظيم YPG الإرهابي في سوريا بين عامي 2020 و2021. وواصل نشاطه التنظيمي في غارا عامي 2022 و2023.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.