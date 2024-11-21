سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK/KCK الإرهابي شمال العراق
تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد من يسمى المسؤول عن النقل اللوجستي بتنظيم PKK/KCK الإرهابي، ميرفان هيزان الملقب بـ"سرحات تاغاي"، بعملية أمنية بمنطقة غارا شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK/KCK الإرهابي شمال العراق
انضم تاغاي إلى تنظيم PKK الإرهابي عام 2014، ونشط في منطقة زاب شمالي العراق بين عامي 2017–2019 / صورة: AA
21 نوفمبر 2024

ووفقاً لمصادر أمنية، فقد توصل جهاز الاستخبارات إلى أن تاغاي كان الحارس الشخصي لمن يسمون كبار المسؤولين التنفيذيين في التنظيم الإرهابي.

ويُتهم الإرهابي أيضاً بالتخطيط للعمليات ضد قوات الأمن التركية في غارا، ونقل المواد المستخدمة كافة في هذه العمليات من أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وبدأت متابعة الإرهابي تاغاي، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهم جرائم إرهابية، خطوة بخطوة. وبعد تحديد مكانه، جرى تحييده بتسديدة دقيقة.

وانضم تاغاي إلى تنظيم PKK/KCK الإرهابي في عام 2014. وتلقى تدريباً عسكرياً وآيديولوجياً في منطقة غارا شمالي العراق عامي 2015-2016.

وخدم في منطقة الزاب شمالي العراق بين عامي 2017-2019. وشارك خلال هذه الفترة في العديد من العمليات ضد القوات التركية.

كما عمل أيضاً ضمن تنظيم YPG الإرهابي في سوريا بين عامي 2020 و2021. وواصل نشاطه التنظيمي في غارا عامي 2022 و2023.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us