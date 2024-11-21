وأشار الأنصاري إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن حصل فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى، وأضاف أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكداً أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية".

وقال إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من الأطراف، مؤكداً أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.