سياسة
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قطر تقول إن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين حالياً بالدوحة
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قادة فريق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتفاوض غير موجودين في الدوحة حالياً ويتنقلون بين عواصم مختلفة، وفق ما نقلته قناة الجزيرة القطرية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
قطر تقول إن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين حالياً بالدوحة
متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري / صورة: AA
21 نوفمبر 2024

وأشار الأنصاري إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن حصل فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى، وأضاف أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكداً أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية".

وقال إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من الأطراف، مؤكداً أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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