وقالت الخارجية في بيان: "نُدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في بيت لاهيا شماليّ غزة، التي أسفرت عن عشرات الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال".

وأوضح البيان أن هذه الهجمات المستمرة تؤكد "ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، بخاصة حظر الأسلحة"، وأشار مجدداً إلى أن "أولئك الذين يدعمون حكومة إسرائيل التي ترتكب إبادة، متواطئون معها في هذه الجرائم".

وفي وقت سابق الخميس قالت مصادر طبية لمراسل الأناضول إن "66 فلسطينياً استُشهدوا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات حربية إسرائيلية مربعاً سكنياً بمحيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.