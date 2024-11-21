سياسة
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غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة وحصيلة العدوان تتجاوز 44 ألف شهيد
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و56 شهيداً، و104 آلاف و268 مصاباً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة وحصيلة العدوان تتجاوز 44 ألف شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 ألفاً و56 شهيداً / صورة: AA
21 نوفمبر 2024

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة "لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 412 على قطاع غزة".

في السياق نفسه أوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات بقطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيداً و176مصاباً خلال 24 ساعة"، وأضافت أن "عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واليوم استُشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمُّعاً في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وآخر في قصف مماثل شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعاً للمواطنين وسط بلدة بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الفور، وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة سكنة فدعوس شمال بيت لاهيا دون حديث عن وقوع إصابات.

في سياق متصل قالت إدارة مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا في بيان، إنّ طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "كواد كابتر" ألقت عدة قنابل في ساحة المستشفى، بلا تفاصيل أخرى.

وفي مدينة غزة المحاذية لشمال القطاع، استُشهد فلسطيني جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الشعف شرقي المدينة، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما قال شهود عيان للأناضول، إنّ غارة إسرائيلية استهدفت شارع السكة، شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بلا حديث عن إصابات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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