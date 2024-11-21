سياسة
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تتعلق بالاستيطان والأونروا.. لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، إن لجنة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" بالأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
تتعلق بالاستيطان والأونروا.. لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
مواطن فلسطيني يحمل علم بلاده بجانب مركبة تابعة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AA Archive
21 نوفمبر 2024

وأضافت الوكالة أنه "جرى الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت".

وبموجب القرار الأممي، فإن الجمعية العامة ستطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024.

وأضافت الوكالة أن هذا يعني مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بـ"إنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويؤكد قرار اللجنة "مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين"، وفق ما ذكرته الوكالة.

كما اعتمدت اللجنة مشروع قرار ثانياً بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.

وبموجب أحكام هذا القرار، أكدت الجمعية العامة "ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا وأهمية استمرار عملها بلا عوائق".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي نهائياً حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبلغت إسرائيل في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

وفي ما يتعلق بالقرار الثالث تابعت الوكالة، أنه جرت الموافقة على قرار ثالث "بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت".

ويطلب مشروع القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار"، وفق الوكالة.

ويأتي اعتماد القرارات الثلاثة، وهي غير ملزمة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب إبادة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبالتزامن مع ذلك، وسع جيش االاحتلال لإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة مخلّفاً 79 شهيداً ونحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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