وقال قورتولموش في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس: "مذكرات الاعتقال مبشرة لمستقبل البشرية، وهي بمثابة علامة على إزالة درع الحماية عن نتنياهو وعصابته".

ووصف إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت المسؤولين عن الإبادة في غزة بأنه "خطوة ذات أهمية تاريخية".

وتابع قورتولموش: "هذا القرار هو نتيجة الدعم الذي قدمته الجبهة الإنسانية للشعب الفلسطيني البريء والمظلوم. سينتصر الضمير والعدالة، وستخسر القسوة والهمجية".

وأردف: "إضافة إلى قرار الجنائية الدولية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى حين امتثالها لقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، يعد مسألة ملحة يجب أن يثيرها المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.