وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان اليوم الخميس، أن جنوب إفريقيا تؤكد مجدداً التزامها القانون الدولي وتدعو جميع الدول إلى التصرف وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وقالت: "ندعو المجتمع الدولي إلى الدفاع عن سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بداعي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 التي تنص على منع الإبادة ومعاقبة المتورطين فيها.

دعوات أممية لدعم القرار

في السياق نفسه دعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إلى العمل معاً لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرتَي اعتقال نتنياهو وغالانت.

جاء ذلك في منشور لها على حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخميس، حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وشاركت المقررة الأممية قرار المحكمة الجنائية الدولية قائلة: "بينما يستعد المجتمع الدولي لردود الفعل المحتملة، علينا أن نعمل معاً للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة. وآمل أن تزداد قوة الدعوة إلى العدالة في هذه الأوقات المظلمة".

من جهته، وصف مقرر أممي قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة بأنه "تاريخي".

وأضاف المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، في منشور على منصة إكس الخميس، أن هذه خطوة مهمة جدّاً نحو المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

من جانبها قالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، عبر منصة إكس، إن مجيء هذه المذكرات متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً.

وفي وقت سابق الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوماً.

وقالت المحكمة في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.