سياسة
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فيدان: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت أمر واعد لتحقيق العدالة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تمثّل "أمراً واعداً في ما يتعلق بتحقيق العدالة".
فيدان: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت أمر واعد لتحقيق العدالة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
21 نوفمبر 2024

وأكد فيدان في منشور على حسابه بمنصة إكس، أن "هذا القرار يشكّل خطوة بالغة الأهمية في سبيل تقديم المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، للعدالة".

وتابع الوزير التركي: "سنواصل العمل على تطبيق القانون الدولي بجميع مؤسساته وقواعده لمعاقبة جرائم الإبادة".

وشدد هاكان فيدان في منشوره على أن "هذا واجبنا، ليس فقط تجاه الضحايا الفلسطينيين، بل تجاه جميع الدول المضطهدة والأجيال القادمة".

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوماً.

وقالت المحكمة في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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