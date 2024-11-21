سياسة
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"بايكار" التركية للصناعات الدفاعية تعقد اتفاقية تصدير مع كرواتيا
أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية اليوم الخميس، توقيعها اتفاقية لتصدير مسيّرات "بيرقدار تي بي 2" (BAYRAKTAR TB2) مع وزارة الدفاع الكرواتية.
"بايكار" التركية للصناعات الدفاعية تعقد اتفاقية تصدير مع كرواتيا
الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 2": / صورة: AA
21 نوفمبر 2024

وقالت الشركة التركية في بيان، إنها عقدت اتفاقية في العاصمة زغرب مع وزارة الدفاع الكرواتية، لتصدير الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 2"، موضحة أن الطائرة القتالية "ستنضم إلى مخزون قوات الدفاع الكرواتية وتبدأ عملياتها في المجال الجوي الكرواتي".

ووقع على الاتفاقية في العاصمة الكرواتية رئيس الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش والرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار.

وأفادت "بايكار" بأن "طائرة بيرقدار تي بي 2، التي وصفها الخبراء بأنها طائرة قتالية مسيرة تعمل على تغيير طبيعة الحرب، تحظى بإعجاب دول في آسيا وإفريقيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أنه اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الطائرات القتالية المحلية الصنع "بيرقدار تي بي 2"، في المخزون الدفاعي لـ6 دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" و4 دول في الاتحاد الأوروبي.

وتعد مسيرة بيرقدار "تي بي 2"، التي دخلت مخزون القوات المسلحة التركية في عام 2014، مصنوعة بالكامل تقريباً من مصادر محلية بنسبة 93%.​​​​

مصدر:TRT عربي
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