وأفادت الوكالة اللبنانية بأن مقاتلة إسرائيلية شنت اليوم الخميس، غارة على مسجد موسى الكاظم في مخيم الشبريحا للاجئين الفلسطينيين بمحافظة صور، وأوضحت أن الغارة ألحقت "أضراراً جسيمة بالمسجد وبعدد من المنازل في محيطه"، دون أن يُعرَف على الفور ما إذا كانت قد تسببت بسقوط ضحايا من عدمه.

وفي ما يلي رصد للاستهدافات الإسرائيلية التي طالت مساجد وكنائس في لبنان منذ وسّعت إسرائيل حربها لتشمل معظم مناطق هذا البلد العربي، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي:

- 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مسجد بلدة يارين بقضاء صور بعد تفخيخه.

- 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: طائرات حربية إسرائيلية تقصف مسجد حي البياض الأثري في مدينة النبطية ما أدى إلى تدميره.

- 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مقاتلات إسرائيلية تقصف مسجد بلدة محرونة بقضاء صور ما أدى إلى تدميره.

- 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: طيران حربي إسرائيلي يقصف مسجد بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل ما أدى إلى تدميره.

- 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مسجد بلدة البستان بقضاء صور بعد تفخيخه.

- 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024: مقاتلات إسرائيلية تغير على مسجد بلدة بيوت السياد بقضاء صور، كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد بلدة أم التوت بالقضاء ذاته بعد تفخيخه.

- 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024: جيش الاحتلال الإسرائيلي يفخخ مسجد الرسول الأكرم في بلدة الضهيرة بقضاء صور ويدمره بالكامل. وبث ناشطون إعلاميون لبنانيون مقطع فيديو يُظهِر جنوداً إسرائيليين في أثناء تفجيرهم للمسجد، وهم يغنون ويضحكون بسخرية.

- 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024: مقاتلات إسرائيلية تدمر مسجد الثقلين في ساحة بلدة "مجدل سلم" بقضاء صور. فيما دمرت غارة أخرى مسجداً ثانياً في البلدة ذاتها بشكل جزئي.

- 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024: غارة إسرائيلية تدمر مسجد بلدة القنطرة بقضاء صور.

- 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024: طائرات حربية إسرائيلية تقصف المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية بمحافظة النبطية، ودمرته بالكامل.

- 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024: مقاتلات إسرائيلية تشن غارة على مسجد بلدة طير دبا بقضاء صور.

- 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024: مقاتلات إسرائيلية تستهدف صالون كنيسة بلدة ديردغيا بقضاء صور.

- 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024: طائرات حربية إسرائيلية تدمر مسجد بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.

- 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024: جيش الاحتلال الإسرائيلي يفخخ ويدمر مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بالكامل.

- 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن في بيان، قصف مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بقضاء النبطية، بزعم "تواجد عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرا للعمليات"، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

- 23 سبتمبر/أيلول 2024: غارات جوية إسرائيلية تؤدي إلى تضرر واجهات كنيسة مار مارون في بلدة بصليا قضاء جزين بمحافظة حافظة الجنوب.

تجريم دولي

ويُجرّم عديد من الاتفاقيات الدولية استهداف دور العبادة في أثناء الحروب، إذ ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، في المادة 52، على ضرورة حماية الأعيان المدنية بما فيها دور العبادة من الهجمات العسكرية، ويؤكد حظر استهدافها أو تدميرها أو الاستيلاء عليها بلا مبرر عسكري.

كما يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 هذه الحماية، مشيراً إلى أن تدمير الممتلكات الثقافية بما في ذلك دور العبادة يُعد جريمة حرب. ويحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استهداف المواقع الدينية والثقافية وحماية هذه المواقع بفاعلية، مع ضمان مساءلة المتورطين في انتهاك هذه الحماية​.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً بريّاً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفاً و244 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس.

ويوميا يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​