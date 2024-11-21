وقالت شبكة TRT في بيان إن المنتدى الذي ينطلق في نسخته الثامنة هذا العام، سوف يحتضن نقاشات هامة تتعلق بالأجندة العالمية بحضور مسؤولين عالميين.

ويُعد المنتدى واحداً من أكبر الفاعليات في المجال الإعلامي على مستوى العالم، إذ استضاف منذ انطلاقه آلاف الضيوف و767 متحدثاً من عدد من الدول.

وسيشارك في المنتدى الإعلامي الذي سيعقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات هذا العام، ما يقرب من 150 متحدثاً من أكثر من 30 دولة، وفق بيان شبكة TRT.

ومنذ عام 2017، يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ملقياً كلمة تتعلق بأهم القضايا على الساحة العالمية.

وبالإضافة إلى الرئيس أردوغان، سيجمع المنتدى نخبة من السياسيين المحليين والدوليين والأكاديميين والصحفيين، لمناقشة القضايا العالمية وعلى رأسها حرب غزة، إضافة إلى أهم المستجدات الدولية، وقضايا الحروب والأمن، والتغير المناخي والطاقة، والتكنولوجيا، والقانون الدولي، والإعلام والنشر.

ولمزيد من المعلومات حول منتدى TRT World 2024، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.trtworldforum.com.