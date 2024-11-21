سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول.. منتدى TRT World السنوي يناقش الأزمات والتحولات العالمية
تنطلق فاعليات منتدى TRT World السنوي، الذي تنظمه شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية، في إسطنبول يومي 29 و 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هذا العام، تحت شعار "عالم على شفا الانهيار: إدارة الأزمات والتغيرات".
إسطنبول.. منتدى TRT World السنوي يناقش الأزمات والتحولات العالمية
منتدى TRT World السنوي يناقش الأزمات والتحولات العالمية / TRT World
21 نوفمبر 2024

وقالت شبكة TRT في بيان إن المنتدى الذي ينطلق في نسخته الثامنة هذا العام، سوف يحتضن نقاشات هامة تتعلق بالأجندة العالمية بحضور مسؤولين عالميين.

ويُعد المنتدى واحداً من أكبر الفاعليات في المجال الإعلامي على مستوى العالم، إذ استضاف منذ انطلاقه آلاف الضيوف و767 متحدثاً من عدد من الدول.

وسيشارك في المنتدى الإعلامي الذي سيعقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات هذا العام، ما يقرب من 150 متحدثاً من أكثر من 30 دولة، وفق بيان شبكة TRT.

ومنذ عام 2017، يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ملقياً كلمة تتعلق بأهم القضايا على الساحة العالمية.

وبالإضافة إلى الرئيس أردوغان، سيجمع المنتدى نخبة من السياسيين المحليين والدوليين والأكاديميين والصحفيين، لمناقشة القضايا العالمية وعلى رأسها حرب غزة، إضافة إلى أهم المستجدات الدولية، وقضايا الحروب والأمن، والتغير المناخي والطاقة، والتكنولوجيا، والقانون الدولي، والإعلام والنشر.

ولمزيد من المعلومات حول منتدى TRT World 2024، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.trtworldforum.com.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us