وأوضح بيان للوزارة أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء، أسفرت عن 25 شهيداً و121 جريحاً"، فيما قالت إن عدد الضحايا من الأطفال والنساء بلغ 905 قتلى و4 آلاف و43 جريحاً، فيما بلغ 214 قتيلاً و321 جريحاً من الكوادر الصحية.

وتابعت الوزارة بأن جيش الاحتلال استهدف 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، كما اعتدى على 67 مستشفى، و226 من الجمعيات الإسعافية.

واليوم الخميس قتل جيش الاحتلال 47 شخصاً وأصاب 22 آخرين، إثر سلسلة غارات عنيفة على 13 بلدة ومدينة في قضاء بعلبك شرقي لبنان، وفق ما نشره محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عبر منصة إكس.

كما قتلت إسرائيل 22 شخصاً وأصابت 8 آخرين الخميس، إثر سلسلة غارات عنيفة على 5 بلدات في قضاء بعلبك شرقي لبنان.

يأتي ذلك في اليوم الثاني والعشرين من تصعيد إسرائيل عدوانها على قضاء بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل، الذي يعتبره مراقبون "الخزان البشري الرئيسي لحزب الله" في لبنان، إذ يتمتع فيه بنفوذ واسع وحاضنة شعبية كبيرة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية عبر سلسلة بيانات، إن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على قضاء بعلبك أدت إلى مقتل 8 أشخاص ببلدة نبحا، و6 ببلدة مقنة، ومقتل 4 وإصابة 3 ببلدة فلاوى، وأضافت أن غارات إسرائيلية أخرى أسفرت عن قتيلين و3 مصابين ببلدة بريتال، ومقتل شخصين وإصابة آخَرَين ببلدة عمشكي.

استهداف جنوبي إسرائيل للمرة الأولى

أعلن حزب الله اليوم الخميس استهداف 3 قواعد عسكرية وموقع للإنذار المبكر بصواريخ ومسيرات شمالي وجنوبي إسرائيل، لافتاً إلى وصول رقعة هجماته إلى جنوب إسرائيل للمرة الأولى.

وأضاف الحزب في بيان عبر منصة تليغرام أنه استهدف 16 تجمعا لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، وأجبر مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية، ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها اليوم إلى 22.

وجنوب إسرائيل قال الحزب إنه "استهدف للمرة الأولى قاعدة حتسور الجوية الواقعة شرقي مدينة أسدود بصلية من الصواريخ النوعية"، موضحاً أن هذه القاعدة "تبعد عن الحدود اللبنانيّة بـ150 كلم، وتعد جناحاً جويا رئيسيا يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية".

ولفت إلى أنه استهدف بصلية صاروخية للمرة الأولى، كذلك، موقع الإنذار المبكر "يسرائيلي" الواقع على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، مبيناً أن هذا الموقع يُعَدّ "مركزاً رئيسياً لجمع المعلومات الاستخباراتية، ويتبع فرقة الجولان 210.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شنها حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع الاحتلال منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، عبر غارات جوية،كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويردّ حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.