سياسة
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"قرار مشوّه".. نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يشمل إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع المُقَال يوآف غالانت.
"قرار مشوّه".. نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله
نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله / صورة: Reuters
21 نوفمبر 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بتل أبيب، بعد إصدار الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك جهازاً شُرطياً لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونياً اعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى "الجنائية الدولية" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وأضاف نتنياهو: "لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المُشوّه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب"، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدواً لها"، وفق تعبيره.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي" حسب ادعائه.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفَت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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