سياسة
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كيم جونغ أون يوجه رسالة تهديد لواشنطن ويحذر من حرب نووية
اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد مثل هذه المخاطر النووية في تاريخها.
كيم جونغ أون يوجه رسالة تهديد لواشنطن ويحذر من حرب نووية
زعيم كوريا الشمالية يتهم أمريكا بتأجيج التوتر ويحذر من حرب نووية / صورة: AFP
22 نوفمبر 2024

وأوضح كيم في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري في بيونغ يانغ، أمس الخميس، أنه رغم محاولاته السابقة للتفاوض مع واشنطن، فإن السياسات الأمريكية كانت دائماً "عدوانية وعدائية" تجاه كوريا الشمالية.

وأكد كيم في كلمته أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير وتعزيز ترسانتها العسكرية لمواجهة التهديدات الموجهة ضدها، وتعهد بزيادة القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.

كما أعرب عن عزمه على مواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، في مواجهة ما وصفه بالتدخلات الخارجية.

وفي تطور آخر، أفاد نائب كوري جنوبي بأن كوريا الشمالية أرسلت شحنات جديدة من الأسلحة إلى روسيا لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا.

وقال عضو اللجنة البرلمانية للاستخبارات في كوريا الجنوبية، لي سيونغ كوون، إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأنظمة مدفعية ذاتية الدفع عيار 170 ملم، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ طويلة المدى عيار 240 ملم.

ويتمركز عشرات آلاف من العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأمريكية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وأعلنت بيونغ يانغ مؤخراً نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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