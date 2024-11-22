سياسة
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فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، في اتصال هاتفي، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.
فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة / صورة: AA
22 نوفمبر 2024

وأفاد بيان للخارجية التركية أن الاتصال بين فيدان ومصطفى تناول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرى تقييم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الوزير التركي خلال الاتصال أهمية التوافق بين الفصائل الفلسطينية، وشدّد على أن تركيا تدعم المسار المستمر بهذا الصدد.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقّع ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً على رأسها فتح وحماس على "إعلان بكين" بشأن "إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية" بعد جلسات حوار جرت بين 21 و23 من الشهر ذاته، تلبية لدعوة من الصين.​​​​​​​

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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