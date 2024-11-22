سياسة
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نائب أردوغان يبحث مع وزير دفاع الصومال التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب
بحث نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم الجمعة، التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
نائب أردوغان يبحث مع وزير دفاع الصومال التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب
نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور  / صورة: AA
22 نوفمبر 2024

وتناول الجانبان خلال لقائهما في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتركيا والصومال في مجالي التجارة المتبادلة والطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى أنشطة تركيا في مجالي الصحة والإغاثة الإنسانية من أجل تنمية في الصومال.

وتعليقاً على اللقاء، قال يلماز في منشور على حسابه بمنصة إكس: "يسعدنا جداً أن علاقاتنا مع الصومال التي وصلت إلى بعد استراتيجي على مر السنوات، مستمرة في التطور والتعزيز بكل المجالات".

وأكد أن تركيا بمؤسساتها كافة ستواصل جهودها الصادقة من أجل المساهمة في استقرار وازدهار الشعب الصومالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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