وتناول الجانبان خلال لقائهما في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتركيا والصومال في مجالي التجارة المتبادلة والطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى أنشطة تركيا في مجالي الصحة والإغاثة الإنسانية من أجل تنمية في الصومال.

وتعليقاً على اللقاء، قال يلماز في منشور على حسابه بمنصة إكس: "يسعدنا جداً أن علاقاتنا مع الصومال التي وصلت إلى بعد استراتيجي على مر السنوات، مستمرة في التطور والتعزيز بكل المجالات".

وأكد أن تركيا بمؤسساتها كافة ستواصل جهودها الصادقة من أجل المساهمة في استقرار وازدهار الشعب الصومالي.